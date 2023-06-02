Москва, 2 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Вице-спикер Государственной думы от партии «Новые люди» Владислав Даванков предложил разработать закон об отмене домашнего задания в школах. Об этом 2 июня сообщило РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу партии.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Когда сын узнал, что я стал депутатом, сразу попросил написать закон, который отменит домашку. Сегодня на встрече с родителями Москвы понял, что время пришло», — передали журналистам слова депутата в пресс-службе.

Он планирует обсудить этот вопрос в департаменте образования и науки Москвы. Вице-спикер отметил, что это уже вводят за рубежом, а отмена домашнего задания снизит нагрузку с школьников и учителей.

Даванков также призвал увеличить в стране количество кружков робототехники, 3D-моделированния, нейросетей и программирования и сделать занятия там бесплатными.

Как сообщало ИА Регнум, в октябре 2021 года домашнее задание для учеников отменили в Индонезии. Там также решили сократить время обучения в школах, чтобы дети проявляли больше активности вне учебного заведения.

Также от домашних заданий решили отказаться в Эквадоре, чтобы избавиться от традиционной модели обучения. Министр образования Мария Браун заявила, что обучение должно стать открытым, нужно больше практических занятий, а не лекций.