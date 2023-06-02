Белгород, 2 июня, 2023, 13:00 — ИА Регнум. Сообщения о новой попытке прорыва украинских диверсантов на территорию Белгородской области не соответствуют действительности. Об этом 2 июня сообщили журналистам в оперштабе региона.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ранее в некоторых Telegram-каналах появились сообщения о якобы новом нападении украинских боевиков на границу Белгородской области.

«Это фейк», — заявили в оперштабе.

Как сообщало ИА Регнум, в ночь на 1 июня город Шебекино Белгородской области подвергся продолжительному обстрелу, в результате чего пострадали восемь человек. ВСУ выпустили по округу в общей сложности свыше 200 боеприпасов. Украинская армия также нанесла удар по пункту временного размещения, в котором находились мирные жители Середы.

Позднее в Министерстве обороны заявили, российские военные помешали попытке ВСУ совершить теракт в районе города Шебекино. Украинские боевики планировали атаку 1 июня на три часа утра после обстрела Белгородской области. В этот момент две мотопехотные роты ВСУ, усиленные танками, сделали попытку вторгнуться в районе Новой Таволжанки, однако российские войска не допустили этого и отбили три атаки украинской армии.