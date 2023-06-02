Санкт-Петербург, 2 июня, 2023, 12:49 — ИА Регнум. В Санкт-Петербурге вечером 1 июня обнаружили мёртвой ранее пропавшую воспитательницу детского сада.

Иван Шилов ИА REGNUM

По данным 78.ru, в 19:00 1 июня неизвестный сообщил в службу «02» об обнаружении в подъезде дома № 35, корпус 2 по бульвару Трудящихся тела мёртвой женщины.

Уточняется, что прибывшие на место полицейские нашли на лестничной площадке 12-го этажа тело 46-летней женщины с ранениями, нанесёнными холодным оружием, и опознали в убитой пропавшую воспитательницу детского сада.

После этого тело направили в морг на экспертизу, по этому факту ведётся проверка. По информации поискового отряда «ЛизаАлерт», женщина ушла из дома 31 мая и не вернулась.

Как сообщало ИА Регнум, 30 мая в Липецкой области нашли тело начальника линейной полиции с огнестрельным ранением. Правоохранительные органы начали проверку.

Также до этого в Республике Ингушетия обнаружили тело подозреваемого в нападении на пост ДПС. Его нашли в городе Карабулаке, на обнаруженном теле зафиксировали огнестрельные ранения.