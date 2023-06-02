Вашингтон, 2 июня, 2023, 12:43 — ИА Регнум. Соединённые Штаты поставляют Украине большое количество вооружения, но часто оказывается, что оно в аварийном состоянии, а его использование опасно для самих военнослужащих ВСУ. Об этом заявил обозреватель Брэдли Девлин в статье, опубликованной 2 июня в журнале The American Conservative (TAC).

Lance Corporal Ray Lewis Гаубица M777

«В недавнем отчёте генерального инспектора министерства обороны [США] утверждается, что часть военной техники, ранее отправленной на Украину, была в таком плохом состоянии, что украинские военнослужащие могли быть убиты или ранены, если бы они её использовали», — написал Девлин.

Согласно отчёту, американское вооружение пришло в негодность из-за нарушений правил хранения на складах. Были случаи, когда у гаубиц M777 не защелкивались затворы, что является угрозой для жизни артиллеристов. В орудиях была переработанная гидравлическая жидкость, которая могла привести к другим поломкам.

Также возникли проблемы с бронемашинами Humvee. При отправке 29 единиц на Украину доложили, что из них исправны 28, но потом оказалось, что 26 нуждались в ремонте. При этом украинская сторона не смеет возражать, так как США поддерживают правительство Украины.

«Украинцы не знают, будет ли поступающее оружие готово к использованию или бесполезным», — отметил обозреватель.

Как сообщало ИА Регнум, в марте взятый в плен военнослужащий ВСУ сообщил, что за время службы видел вооружение натовского образца только по телевизору. При этом он нёс службу в различных местах, в том числе под Киевом. Его подразделению выдали автоматы, выпущенные более 30 лет назад.

В то же время журналисты обнаружили данные, свидетельствующие о том, что Украина продаёт западное вооружение через Польшу. В даркнете предлагают купить осколочно-фугасные мины калибра 120 мм, противотанковые комплексы Javelin американского производства и дроны-камикадзе Switchblade 300.