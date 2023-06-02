Москва, 2 июня, 2023, 13:06 — ИА Регнум. Если в России запретят параллельный импорт вычислительной техники, следует позаботиться о том, чтобы в стране было как минимум два-три производителя, изготавливающих её аналоги. Об этом корреспонденту ИА Регнум 2 июня заявил Илья Массух, руководитель АНО «Центр компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ», член экспертного совета по программному обеспечению при Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России.

Иван Шилов ИА REGNUM

Так он прокомментировал новость о том, что подобный запрет обсуждают в Минпромторге РФ.

«Запрет импорта иностранной техники — это положительная штука, — считает Массух. — С точки зрения развития российских аналогов. С другой стороны, надо запрещать не бренды, а конкретные классы оборудования, аналоги которого производятся в России. По пути запрета тех или иных брендов идти не стоит. Во-первых, всех брендов мы можем и не перечислить (не говоря о том, что они могут переименоваться). Во-вторых, надо запрещать конкретные классы оборудования, если мы можем их изготавливать сами — если у нас есть как минимум два-три аналога от разных местных производителей».

Это, по мнению Массуха, обеспечит внутреннюю конкуренцию, что, в свою очередь, предотвратит резкое подорожание такой продукции. Кроме того, он призвал не забывать, что в России есть специальные службы, которые следят за ситуацией на рынке и могут при необходимости пресечь необоснованное повышение цен и наказать ретейлеров, если те вступят в ценовой сговор.

Ранее ИА Регнум сообщало о том, что в России могут запретить параллельный импорт некоторых брендов (около 20 наименований) вычислительной техники. Дискуссия идёт с активным участием местных производителей, но пока ведомство ждёт «более конкретно сформулированных предложений». Критики подобных шагов считают, что местное производство не сможет закрыть весь внутренний спрос. Более того, если не будет конкуренции с импортной продукцией, то не исключён резкий скачок цен.

Между тем идею запрета поддержал известный российский специалист в области информационных технологий Игорь Ашманов. По его мнению, если добиваться развития внутреннего производства, то без запрета импорта не обойтись, так как в противном случае технику иностранного производства продолжат «таскать» через границу.