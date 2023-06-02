Лондон, 2 июня, 2023, 12:35 — ИА Регнум. По мнению министра обороны Великобритании Бена Уоллеса, которое отличается от мнения других официальных лиц Североатлантического альянса (НАТО), украинские войска смогут в этом году захватить Крым. Об этом 2 июня написала американская газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM Крым

«Вопреки мнению других официальных лиц НАТО Уоллес заявил, что существует реальная возможность того, что Украина может… [захватить] Крым… в этом году», — говорится в публикации.

Уточняется, что Уоллес считает, что украинские военные смогут осуществить захват региона в случае, если у российской армии закончится военная техника.

Как сообщало ИА Регнум, 29 апреля заместитель председателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия должна ответить «актами возмездия» и полностью разгромить Вооружённые силы Украины после того, как Киев заявил о готовящемся захвате Крыма. Он подчеркнул, что считает необходимыми полный разгром врага и окончательное низложение киевского режима с его полной демилитаризацией на всей украинской территории.

До этого украинский президент заявил, что Киев собирается вести контрнаступление на Крым. Он добавил, что считает, что ВСУ могут захватить полуостров в случае, если Запад продолжат поставлять украинским военным оружие.