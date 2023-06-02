Москва, 2 июня, 2023, 13:11 — ИА Регнум. Венгрия играет достаточно весомую роль в обсуждении украинского конфликта, но находится под мощным давлением других западных стран, поэтому за счёт призыва венгерского премьер-министра Виктора Орбана не допустить контрнаступление Украины отыгрывается двойственная линия поведения. Таким мнением в беседе с ИА Регнум поделился политический аналитик Александр Сосновский, он также назвал слова Орбана пустыми для стран Запада.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что нельзя допускать контрнаступление ВСУ, потому что оно неизбежно приведёт к эскалации конфликта и множеству жертв со стороны Киева. Глава венгерского правительства назвал проведение любых крупных наступательных операций кровавой бойней. Также он подчеркнул, что международному сообществу стоит сделать всё возможное для прекращения огня и начала мирных переговоров до того, как Вооруженные силы Украины перейдут к контрнаступлению.

«С одной стороны, Венгрия играет весомую роль в принятии решений и в обсуждении таких проблем, к ней нельзя не прислушиваться. Но с другой — известно, что Венгрия находится под мощным давлением других западных партнёров. Похоже, что отыгрывается своя линия поведения, которая позволяет Будапешту оставить приоткрытые двери в сторону Москвы и при этом показать, что, мол, мы такие сильные, можем отдельно принимать решения. Такой оппортунизм внутри НАТО и ЕС», — оценил слова Орбана Сосновский.

Политолог не исключил варианта, что венгерское правительство играет в некую партию по договорённости со своими западными партнёрами. Однако, по его мнению, слова Орбана не будут приняты всерьёз мировым сообществом, их могут воспринять как пустые громкие заявления, которые подвергнутся критике.

«Если Венгрия сможет себя достаточно сильно проявить в плане санкционного режима и обозначения Украины как страны, которая ведёт войну по согласованию с Западом, то это уже не просто слова, а действия правительства. Нужно принять позицию, которая ясно будет касаться Украины. Пока это лишь дипломатические игры на высоком уровне», — отметил политолог.

Также Сосновский поделился, что воспринимает уже с долей иронии новые попытки западных политиков выступить в роли миротворцев для урегулирования конфликта на Украине. Он напомнил, что число претендентов для этой цели постоянно множится.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан неоднократно демонстрировал своими словами на публике неоднозначную позицию по отношению к России и конфликту на Украине. Так, 23 мая в ходе выступления на Катарском экономическом форуме в Дохе глава венгерского правительства высказал мнение о том, что западным странам нужно заключить с Россией соглашение о будущей архитектуре европейской безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, ранее американская газета Washington Post написала, что в ходе контрнаступления украинские войска столкнутся с большим количеством трудностей, и это может привести их к «кровавой бане». Издание назвало главным препятствием для ВСУ российские укрепления.