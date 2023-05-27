Мелитополь, 2 июня, 2023, 12:24 — ИА Регнум. В Бердянске Запорожской области раздались взрывы. Об этом 2 июня сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Рогов

«В Бердянске громко. В городе прозвучало несколько громких взрывов», ― написал он в Telegram-канале.

По предварительным данным, Вооружённые силы Украины (ВСУ) пытались обстрелять город ракетами. Сработала система противовоздушной обороны.

Пока других подробностей о произошедшем не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, система ПВО 28 мая отразила ракетную атаку со стороны Украины на Бердянск в Запорожской области. По данным городской администрации, все ракеты удалось уничтожить.

ВСУ наносили удары по Бердянску 25 мая. Кроме того, ещё один обстрел с применением четырёх британских ракет Storm Shadow и трёх ложных целей украинские военные осуществили 21 мая.

27 мая украинские источниками распространили информацию о нанесении ВСУ удара по заводу «Азовкабель» в Бердянске. Однако её не подтвердили. Telegram-канал «Операция Z: Военкоры Русской Весны» сообщил, что удара по городу не было, а подорвалась британская ракета Storm Shadow, которая не сработала при прошлом ударе ВСУ по порту.