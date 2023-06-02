* — физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом

Южно-Сахалинск, 2 июня, 2023, 12:22 — ИА Регнум. В Южно-Сахалинске на месте закрашенного изображения певицы Земфиры Рамазановой (физическое лицо, признанное в РФ иностранным агентом) появилась новая работа островных художников, которые нарисовали военнослужащего с ребёнком на руках. Об этом 2 июня РИА Новости рассказал депутат Сахалинской областной думы Александр Шарифулин.

«Художники обновили стены трансформаторной будки, а на одной из них нарисовали улыбающегося маленького мальчика на руках у мужчины в форме российского бойца», — рассказал политик.

Коммунальные службы замазали граффити с певицей ещё в конце марта. При этом эскиз новой художественной работы на уличном арт-объекте обсудили в администрации города с участием специалистов и местных жителей.

Как сообщало ИА Регнум, Земфиру включили в перечень иноагентов в феврале. В Минюсте тогда сообщили, что певица даёт концерты «в недружественных странах», во время которых выступает против спецоперации. К тому же она получала поддержку от иностранных источников. В марте депутаты Госдумы направили обращение в Генпрокуратуру с требованием лишить всего имущества в России Земфиру после выхода её песни про «заболевшую» родину. В мае певица обратилась в Замоскворецкий суд Москвы, чтобы оспорить решение Минюста.

Позже в СМИ появилась информация о том, что Земфира получила французское гражданство после того, как в марте 2022 года покинула Россию и переехала во Францию. Сама певица эту информацию опровергла, заявив, что имеет только российский паспорт.