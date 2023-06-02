Макеевка, ДНР, 2 июня, 2023, 12:21 — ИА Регнум. В результате обстрела города Макеевки в ДНР со стороны украинской армии погибли две мирные жительницы. Об этом 2 июня сообщил мэр города Владислав Ключаров в своём Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM

Глава городской администрации уточнил, что ранее посёлок Лесной Червоногвардейского района города обстреляли ВСУ.

Он указал, что, согласно предварительной информации, снаряды попали в продуктовый магазин и на территорию частных домовладений.

«Погибли две женщины, 1974 и 1959 годов рождения. Ранен ребёнок 2019 года рождения», — написал Ключаров и уточнил, что получившего ранение ребёнка госпитализировали в медучреждение.

Как сообщало ИА Регнум, ранее губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что при обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ погибли две женщины и ещё двое мужчин пострадали. Глава области уточнил, что под обстрел попал участок автодороги в посёлке Маслова Пристань, осколки от снарядов попали в проезжающие мимо автомобили.