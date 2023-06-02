Москва, 2 июня, 2023, 12:27 — ИА Регнум. Сотрудники Министерства внутренних дел и Федеральной службы безопасности России обнаружили в Подмосковье крупный арсенал из десятков пистолетов, автоматов и патронов. Как сообщили в пресс-службе ведомства 2 июня, в связи с этим задержали одного человека.

Иван Шилов ИА REGNUM

Об этом сообщила официальный представитель МВД генерал-майор Ирина Волк. Она заявила, что оперативники обследовали хозпостройку на земельном участке подозреваемого и обнаружили внутри 21 пистолет, восемь автоматов, 12 пистолетов-пулемётов, два револьвера и одну снайперскую винтовку.

«Некоторые из них пригодны для выстрелов и являются огнестрельным оружием. Остальная часть арсенала в настоящее время находится на экспертизе. Также изъяты боеприпасы, 31 прибор для бесшумной стрельбы, магазины различных типов, заготовки для производства и модернизации оружия, более семи тысяч патронов различного калибра», — сообщила Волк в официальном Telegram-канале МВД.

В этой связи задержали жителя округа Лосино-Петровский. Следователи управления МВД «Щёлковское» возбудили уголовное дело по статьям 30 и 222 Уголовного кодекса России. Задержанного мужчину заключили под стражу.

Ранее ИА Регнум сообщало об обнаружении в Херсонской области арсенала, состоящего из десятков тысяч единиц оружия. Полицейские нашли их в восьми ангарах на территории заброшенной птицефермы в Чаплинском районе. Среди обнаруженных вооружений оказались в том числе боеприпасы для крупнокалиберного стрелкового оружия, систем залпового огня «Град», гаубиц, танков, а также ящики с патронами и порохом, гранаты.