Пасечник напомнил об обстреле ВСУ Луганска 2 июня 2014 года
Пасечник напомнил о «нечеловеческой сущности» Киева при обстреле Луганска 2 июня 2014 года
Луганск, 2 июня, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник напомнил о годовщине авианалёта Киева на Луганск, совершённого девять лет назад. В пятницу, 2 июня, он заявил, что уже тогда киевский режим показал свою «нечеловеческую сущность». При налёте погибли восемь горожан и ещё 28 получили ранения.
«Жестокая, циничная, кровавая акция устрашения разделила нашу жизнь на до и после, оставила след в сердце каждого из нас. Показательная расправа над мирными гражданами показала нечеловеческую сущность киевского режима», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.
Он напомнил, что в тот день жители Луганщины и взяли в руки оружие, чтобы защитить себя и своё право на жизнь на своей земле. Пасечник подчеркнул, что у кровавых преступлений киевского режима нет и не будет никаких сроков давности, они никогда не будут забыты.
Украинские ВВС нанесли удар по зданию Луганской областной государственной администрации 2 июня 2014 года. В числе погибших в тот день оказались министр здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и руководитель военно-патриотического объединения «Каскад» и ветеран Афганской войны Александр Гизай. В авианалёте участвовали два самолёта.
Ранее Пасечник сообщил о семи пострадавших при взрыве в центре Луганска. В тяжёлом состоянии оказались четверо мужчин, в том числе 17-летний подросток и врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. Как оказалось позднее, взрыв был покушением на него. Корнет находился в тяжёлом состоянии, но без угрозы жизни, перенёс операцию. После этого его доставили на лечение в Москву.