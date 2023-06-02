Луганск, 2 июня, 2023, 12:19 — ИА Регнум. Временно исполняющий обязанности главы Луганской Народной Республики Леонид Пасечник напомнил о годовщине авианалёта Киева на Луганск, совершённого девять лет назад. В пятницу, 2 июня, он заявил, что уже тогда киевский режим показал свою «нечеловеческую сущность». При налёте погибли восемь горожан и ещё 28 получили ранения.

Официальный сайт главы ЛНР Леонид Пасечник

«Жестокая, циничная, кровавая акция устрашения разделила нашу жизнь на до и после, оставила след в сердце каждого из нас. Показательная расправа над мирными гражданами показала нечеловеческую сущность киевского режима», — написал Пасечник в своём Telegram-канале.

Он напомнил, что в тот день жители Луганщины и взяли в руки оружие, чтобы защитить себя и своё право на жизнь на своей земле. Пасечник подчеркнул, что у кровавых преступлений киевского режима нет и не будет никаких сроков давности, они никогда не будут забыты.

Кадр из видео: Попадание ракеты в жилой дом. ВСУ атакуют жилой квартал. 7 августа 2014 Луганск. Жилой квартал. 2014

Украинские ВВС нанесли удар по зданию Луганской областной государственной администрации 2 июня 2014 года. В числе погибших в тот день оказались министр здравоохранения ЛНР Наталья Архипова и руководитель военно-патриотического объединения «Каскад» и ветеран Афганской войны Александр Гизай. В авианалёте участвовали два самолёта.

Ранее Пасечник сообщил о семи пострадавших при взрыве в центре Луганска. В тяжёлом состоянии оказались четверо мужчин, в том числе 17-летний подросток и врио министра внутренних дел ЛНР Игорь Корнет. Как оказалось позднее, взрыв был покушением на него. Корнет находился в тяжёлом состоянии, но без угрозы жизни, перенёс операцию. После этого его доставили на лечение в Москву.