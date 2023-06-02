Мелитополь, 2 июня, 2023, 12:04 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) нанесли удар по больничному городку в Запорожской области, сообщил 2 июня в Telegram-канале председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Около 11:00 нацисты обстреляли больничный городок в пгт Розовка Куйбышевского района», — говорится в сообщении.

Информация о последствиях обстрела и пострадавших уточняется.

Как сообщало ИА Регнум, командир одного из подразделений батальона «Крым» сообщил 2 июня, что ВСУ убивают мирных жителей Запорожской области, пытающихся покинуть районы, где ведутся боевые действия. Военнослужащий рассказал, что украинские войска взорвали мирных жителей — пенсионеров, которые собирались выехать из-за боевых действий. Также представители батальона «Крым» стали очевидцами расстрела мирного жителя одного из посёлков возле передовой.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил 2 июня, что из-за обстрелов со стороны ВСУ Шебекинского округа погибли две женщины. ВСУ обстреляли участок автодороги в посёлке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки украинских снарядов попали в проезжающие мимо автомобили.