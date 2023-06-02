Пекин, 21 мая, 2023, 13:01 — ИА Регнум. Каждая сверхдержава обладает своими военными козырями. Однако самый выдающийся и превосходящий все остальные системы ― у России. Об этом заявили аналитики китайского издания NetEase.

Иван Шилов ИА REGNUM Запуск PC-24 «Ярс»

Речь идёт о системе ядерного сдерживания «Периметр», известной также как «Мёртвая рука».

«Сдерживающая сила этой системы превосходит всё остальное в мире, и даже Соединённые Штаты боятся её», — подчеркнули обозреватели.

Эксперты напомнили, что «Периметр» представляет из себя систему автоматического массированного ответного ядерного удара. В случае атаки противника на территорию России «Мёртвая рука» сразу же отреагирует на опасность и нанесёт мгновенный контрудар.

«Этот комплекс может инициировать самую мощную контратаку в мире, поэтому его также называют супероружием Судного дня», — указано в статье.

В числе козырей США аналитики назвали экономическую и военную мощь, а также базы с солдатами и оружием, размещённые на территории многих государств. Козырем Китая — межконтинентальную баллистическую ракету Dongfeng-41, способную наносить глобальные удары.

Систему «Периметр» поставили на боевое дежурство в 1985 году. Это автоматический комплекс управления массированным ответным ядерным ударом, известный на Западе как «Мёртвая рука».

Как сообщало ИА Регнум, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что тема контроля над вооружениями важна не только для России и США, но и для всего мира. Комментируя намерение Штатов выйти из Договора о сокращении стратегических наступательных вооружений (ДСНВ, СНВ-3), он добавил, что время сокращается, ситуация с контролем над вооружением печальная. Причём ответственность за это пресс-секретарь главы государства возложил на Вашингтон.