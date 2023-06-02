Москва, 2 июня, 2023, 11:53 — ИА Регнум. Президент Евросовета Шарль Мишель, прилетевший в Чолпон-Ату (Киргизия) на форум «Центральная Азия — Европейский совет», вновь попытается убедить Казахстан, Таджикистан, Киргизию и Туркменистан дистанцироваться от России и переориентироваться на Запад. Об этом 2 июня корреспонденту ИА Регнум заявил руководитель отдела Казахстана и Средней Азии Института стран СНГ Андрей Грозин.

Иван Шилов ИА REGNUM Шарль Мишель

По его словам, Мишель непременно займётся такой дипломатией, так как за последнее полугодие все поездки европейских и американских представителей были нацелены на «прокачивание этой повестки».

«Они упорно пытаются донести до руководителей Центральной Азии мысль о том, что тем надо держаться подальше от России, отстыковать свою экономику и так далее, — сказал Грозин. — Это программное направление в сфере западной работы. И ожидать, что Мишель не озвучит этой темы, было бы наивно и неоправданно».

Но, как отметил Грозин, к несчастью для Мишеля, его слушатели в Центральной Азии всегда ведут себя одинаково: кивают, говорят: «Да-да, конечно», но ничего не делают. Это стандартная Центрально-Азиатская тактика многовекторности. Они так ведут себя со всеми. А с европейцами, которые пытаются перетащить их на «правильную» сторону истории (причем безвозмездно и за счёт самих центральноазиатов), тем более.

«Кто станет рвать экономические связи себе в ущерб? Это относится и к Казахстану, и к Узбекистану, и к Киргизии. И ко всем остальным», — уверен востоковед.

Конечно, это не значит, что европейцы не предложат Центральной Азии ничего в обмен на отказ от пророссийской ориентации. По мнению Грозина, европейская политика, в отличие от американской, предполагает какие-то «пряники». Речь может идти, например, об инвестициях в возобновляемые источники энергии, например мини-ГЭС в Киргизии. В Казахстане это развитие транскаспийского торгового маршрута, привлечение европейских инвестиций в сырьевой сектор — добычу редкоземельных металлов.

«Кроме того, у «Росатома» в том же Узбекистане скоро нарисуется некий полувиртуальный конкурент в виде французов», — заметил эксперт.

Иными словами, возможные проекты есть. Другой вопрос, что таджики, казахи, киргизы и узбеки вовсе не собираются рассматривать эту ситуацию как «европейские деньги вместо российских» или тем более китайских. «Вместе», но не «вместо». Это настроение западному блоку вообще, и европейцам в частности переломить не удастся. Потому что заместить даже российский рынок (трудовой, инвестиционный, товарный) они просто не могут и не хотят. И не обещают. А если добавить сюда ещё и китайский, то картина вообще становится предельно понятной.

«Более того, сами центральноазиатские элиты совершенно не заинтересованы в том, чтобы занимать какую-то определённую позицию. Это противоречит их коренным интересам. Большая определённость означает иной уровень ответственности этих элит, чего те, конечно, не хотят», — подытожил Грозин.

Как сообщалось ранее, 2 июня в Чолпон-Ате (Киргизия) начинает работу форум «Центральная Азия — Европейский союз», на который прибудут президенты Киргизии, Казахстана, Таджикистана, а также замглавы туркменистанского кабмина. Европейский союз на этом мероприятии будет представлять президент Евросовета Шарль Мишель. Это уже вторая встреча руководителей государств Центральной Азии с главой Евросовета. Первая была организована в столице Казахстана 27 октября 2022 года.