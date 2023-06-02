Улан-Удэ, 2 июня, 2023, 15:59 — ИА Регнум. Глава Бурятии Алексей Цыденов, гендиректор АО «Корпорация Туризм. РФ» Сергей Суханов и глава компании «Антерра» Александр Тертычный накануне празднования 100-летия республики посетили строительную площадку на берегу Байкала, где началось возведение масштабного оздоровительного туристического комплекса «Грин Флоу Байкал».

Пресс-служба администрации Республики Бурятия Начало строительства туристического комплекса «Грин Флоу Байкал» на Байкале

Строительство отеля идет в рамках национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» при участии «Корпорации Туризм. РФ». Компания «Антерра», оператор отеля «Грин флоу» на курорте «Роза Хутор» в Краснодарском крае, стала инвестором проекта.

Четырехзвездочный круглогодичный оздоровительный туристический комплекс «Грин Флоу Байкал» с общим номерным фондом 153 места расположится в одном из самых живописных и уникальных мест — в Прибайкальском районе Бурятии. Строительство отеля осуществляется с учётом всех законодательных норм, чтобы никоим образом не навредить заповедной байкальской природе.

Первых гостей комплекс должен принять в 2025 году. При этом в гостинице будут созданы 120 новых рабочих мест, а гостям станут доступны оздоровительные процедуры, SPA-инфраструктура. По прогнозам, отдохнуть здесь в течение года смогут 17 тысяч человек.

«Проект даст новый импульс туристической отрасли в регионе и откроет новую страницу в развитии внутреннего туризма, способствуя увеличению турпотока в регионе», — подчеркнул на выездном совещании гендиректор «Корпорации Туризм. рф» Сергей Суханов

Пресс-служба администрации Республики Бурятия Берег Байкала, где в 2025 году появится туристический комплекс «Грин Флоу Байкал»

«Грин Флоу Байкал» — первый проект с участием корпорации «Туризм. РФ» в центральной экологической зоне Байкальской природной территории. В 2021 году он прошёл государственную экологическую экспертизу и получил положительное заключение экспертной комиссии. Это обязательное условие, поскольку вся работа ведётся в соответствии с законодательством об охране озера Байкал.

«Мы со всей ответственностью и бережностью относимся к развитию проекта в центральной экологической зоне Байкальской природной территории: объект реализуется на насыпной гавани и вписан в ландшафт и действующие инженерные мощности, а созданные в ОЭЗ «Байкальская Гавань» очистные сооружения являются самыми современными на Байкальской природной территории», — подчеркнул Александр Тертычный. Он также выразил уверенность, что открытие комплекса позволит как можно большему числу россиян увидеть красоту этих мест силы и привлечет иностранных туристов.

Новый комплекс должен стать платформой, которая объединяет природу, местную культуру, оздоровительные программы, бальнеологию и использование восточных методик оздоровления.

По оценке главы Бурятии Алексея Цыденова, помощь госкорпорации и поддержка государства позволили ускорить строительство. «В целом, те механизмы, которые сегодня на уровне государства по поручению президента реализуются правительством Российской Федерации, стимулируют развитие именно качественного туристического сервиса и инфраструктуры, от которых выигрывают все — туристы, местные жители, экология и природа Байкала», — считает Алексей Цыденов.

Сейчас Бурятию ежегодно посещают более 1 миллиона человек. За последний год, согласно данным Росстата, почти на 20% выросло число туристов, воспользовавшихся турбазами, гостиницами и кемпингами. В первом квартале 2023 года рост этих показателей продолжился и есть все основания полагать, что тенденция сохранится и летом, в том числе — за счёт введения новых туристических объектов.

Череда открытий новых модульных гостиниц, возведенных по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства» уже стартовала. «Туристический поток в Бурятии показал колоссальный рост. Только за январь–февраль 2023 года он вырос в 2-3 раза и летом цифры ожидаются не меньше», — сообщил министр туризма Бурятии Алдар Доржиев

Министерство туризма Республики Бурятия Глэмпинг в Тункинском районе Бурятии

Туристическая отрасль в Бурятии активно развивается благодаря национальному проекту «Туризм и индустрия гостеприимства». Например, в 2022 году республика вошла в перечень регионов, которые получили субсидию из федерального бюджета на создание быстровозводимых гостиниц. На поддержку предпринимателей по строительству быстровозводимых модульных отелей суммарно было направлено 300 млн рублей. В результате на конкурсной основе было отобрано 19 проектов, которые получили поддержку государства по нацпроекту. Модульные быстровозводимые отели разместятся в районах, наиболее востребованных туристами — Заиграевском, Кабанском, Баргузинском, Закаменском, Тункинском и Селенгинском.

К примеру, в Тункинском районе модульный отель построили рядом с фермой, на которой разводят маралов. Один из инициаторов развития мараловодства в Бурятии — Булат Гармаев говорит, что в реализации проекта очень помогла субсидия на возведение благоустроенных быстровозводимых отелей по нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства». «И теперь алтайские маралы радуют туристов», — поделился предприниматель

Министерство туризма Республики Бурятия Бурятия привлекает туристов своим национальным колоритом и богатой историей

В этом году Бурятия стала участником программы грантовой поддержки предпринимателей в сфере туризма. На реализацию проектов в сфере туризма регион из федерального бюджета получил в общем размере 337,5 млн рублей. В настоящий момент среди предпринимателей региона завершается конкурсный отбор на распределение грантов. Более 190 заявок направлены на обустройство пляжных зон и туристических маршрутов, создание кемпингов, приобретение туристического оборудования и многое другое. Итоги конкурсного отбора станут известны в ближайшее время.

Как сообщало ИА Регнум, новые маршруты для путешественников появляются в регионах России благодаря нацпроекту «Туризм и индустрия гостеприимства», который реализуется по инициативе президента РФ Владимира Путина. Туристы получают сервис, а организаторы мест отдыха и туристических маршрутов — поддержку государства. К 2030 году в туристической отрасли России будут созданы 4,7 млн рабочих мест. Для создания комфортной и современной инфраструктуры для туризма и отдыха, а также раскрытия всего потенциала природного, культурного и исторического достояния страны была создана «Корпорация Туризм. РФ».