Москва, 2 июня, 2023, 12:03 — ИА Регнум. Вице-премьер российского правительства Виктория Абрамченко заявила, что Россия в 2022 году осталась лидером по экспорту пшеницы. Об этом она сообщила 2 июня на итоговом заседании коллегии Минсельхоза.

Иван Шилов ИА REGNUM

Абрамченко отметила, что в общем рейтинге мировых экспортёров продовольствия страна заняла 18-ю строчку.

«Россия уверенно чувствует себя на мировом продовольственном рынке, являясь стабилизирующим поставщиком», — заявила вице-премьер.

Помимо этого, Абрамченко сообщила о росте экспорта продукции российского агропромышленного комплекса на 12% по сравнению с 2022 годом. Этому в том числе поспособствовало прекращение поставок в недружественные страны и начало взаимодействия с новыми партнёрами.

«По результатам прошлого года российский аграрный экспорт превысил $41,5 млрд, что на 12% больше, чем годом ранее. В итоге экспорт продукции АПК в дружественные страны достиг 82% от общего объёма и превысил $34 млрд — это на четверть больше, чем годом ранее», — сказала вице-премьер.

Российский аграрный экспорт охватил 160 мировых государств и наладил взаимодействие с главными иностранными партнёрами по торговле продовольствием. Абрамченко подчеркнула, что правительство особо регулирует экспорт продовольствия, и за 2022 год 412 российских компаний получили 7 млрд рублей субсидий.

Как сообщало ИА Регнум, президент Владимир Путин объявил 18 мая на совещании о ходе весенних полевых работ, что Россия собирается экспортировать 55–60 млн тонн зерна.

Глава государства отметил, что страна является одним из ключевых поставщиков аграрной продукции в мире и зарекомендовала себя как надёжный, предсказуемый партнёр.