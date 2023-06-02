Шебекино, Белгородская область, 2 июня, 2023, 11:42 — ИА Регнум. В результате обстрела Шебекинского округа Белгородской области со стороны ВСУ погибли две женщины. Об этом 2 июня сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков в своём Telegram-канале.

Телеграм-канал Вячеслава Гладкова Пожар на месте попадания снаряда в Шебекино

Как отметил глава области, под обстрел украинской армии попали сразу несколько населённых пунктов региона.

«Есть погибшие. ВСУ обстреляли участок автодороги в поселке Маслова Пристань Шебекинского округа. Осколки снарядов попали в проезжающие мимо автомобили. В одном из них ехали две женщины, от полученных травм они погибли на месте», — написал он.

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Гладков уточнил, что ещё два человека, которые двигались на другом автомобиле, при обстреле получили ранения и их в тяжёлом состоянии доставили в городскую больницу №2 для оказания необходимой медпомощи.

Также он указал, что ВСУ выпустили ещё 11 снарядов по селу Тишанка Волоконовского района, в результате этого никто не пострадал, однако получили повреждения частные домовладения, центральный газопровод и линия электропередачи. При этом при обстреле украинскими войсками хутора Леоновка Валуйского округа также никто не пострадал.

Как сообщало ИА Регнум, 1 июня используемый для перевозки мирных жителей автобус попал под обстрел ВСУ в Шебекино. Гладков уточнил, что людей в автобусе не было, и опроверг информацию ряда СМИ о якобы погибших мирных гражданах в результате этого удара украинской армии.

Позднее глава Белгородской области сообщил, что на данный момент в пунктах временного размещения в регионе находятся свыше 2,5 тыс. жителей Шебекинского округа. Он пообещал, что власти начнут изыскивать возможности разместить людей в более комфортных местах проживания.

Шебекинский район Белгородской области регулярно обстреливают ВСУ. Также в регион неоднократно проникали украинские диверсанты. При этом в ночь на 1 июня город Шебекино подвергся продолжительному обстрелу, в результате которого пострадали восемь человек. В Белгороде власти развернули несколько временных пунктов приёма граждан.