Горно-Алтайск, 2 июня, 2023, 11:31 — ИА Регнум. Суд признал виновным в изнасиловании подростка депутата Государственного собрания Республики Алтай. Как сообщили в пресс-службе регионального следственного управления СК 2 июня, ему назначили наказание в виде восьми с половиной лет лишения свободы.

Иван Шилов ИА REGNUM

Отбывать срок он будет в колонии строгого режима.

По данным следствия, преступление против половой неприкосновенности несовершеннолетней парламентарий совершил в конце 2019 года на территории Алтайского края. В городе Барнауле он изнасиловал 14-летнюю племянницу своей супруги. Рассказать о произошедшем девочка осмелилась только спустя два года. Кроме того, он совершал в отношении потерпевшей развратные действия.

В ходе предварительного следствия мужчина от дачи показаний отказался, однако следствию удалось собрать достаточно доказательств его вины. В итоге суд назначил депутату наказание в виде восьми лет шести месяцев лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима. Кроме того, его лишили права занимать определённые должности сроком на пять лет с ограничением свободы на два года.

Как сообщало ИА Регнум, в мае Мосгорсуд приговорил к пожизненному сроку заключения Виталия Бережного, изнасиловавшего и убившего восьмилетнюю девочку в Тюмени. Ранее присяжные единогласно признали его виновным по этому громкому делу. Помимо пожизненного срока осуждённый обязан выплатить 3 млн рублей семье погибшей школьницы.

Дело рассматривалось в Москве, поскольку правоохранители опасались, что в сибирском городе его ждёт самосуд.

В Якутии за изнасилование девятилетней девочки задержали врача детской больницы. Приехавший на вызов к юной пациентке 42-летний замглавврача осмотрел ребёнка и заверил бабушку, что девочку нужно отвезти в больницу. Однако вместо госпитализации врач отвёз ребёнка к себе домой и там изнасиловал, а затем убедил ничего не рассказывать о случившемся. Родителям удалось узнать о произошедшем, и педофила задержали.