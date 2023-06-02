Вашингтон, 2 июня, 2023, 11:27 — ИА Регнум. В ходе контрнаступления украинская армия столкнётся с большим количеством трудностей, которые могут привести её к «кровавой бане». Об этом 2 июня написала американская газета Washington Post.

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Я сильно переживаю, что Украина не готова справиться с масштабом этих [связанных с контрнаступлением] трудностей», — заявил изданию экс-инженер армии США Стив Даннер.

В публикации отмечается, что в ходе наступательной операции ВСУ ожидает большое количество преград, включая созданные и украинскими военными. По мнению экспертов из западных стран, украинские военные вынуждены будут делать проходы через собственные минные поля, что является довольно сложной задачей.

В то же время авторы статьи назвали главным препятствием для ВСУ российские укрепления, созданные для направления украинских военных в ловушки, в которых они попадут под артиллерийский обстрел, и контрнаступление закончится, не начавшись.

«Если эти укрепления сработают, то это может стать кровавой баней. Это очень похоже на Первую мировую», — рассказал газете офицер Корпуса морской пехоты в отставке и эксперт по вопросам обороны Центра стратегических и международных исследований Марк Кансиан.

Как сообщало ИА Регнум, ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что контрнаступление ВСУ может обернуться для Украины «кровавой баней», потому что в случае атакующих действий потери всегда больше, и призвал предотвратить атаку. Венгерское руководство с начала военных действий последовательно призывает к началу переговоров по мирному урегулированию кризиса.

Министр иностранных дел Норвегии Анникен Хюитфельт 31 мая заявила, что западным странам не стоит переоценивать результаты возможного контрнаступления ВСУ. При этом она призвала продолжать оказывать военную и финансовую помощь Киеву.

Широко анонсируемое весеннее контрнаступление ВСУ неоднократно переносилось киевским режимом по тем или иным причинам и так и не состоялось весной 2023 года. В разное время в Киеве называли в качестве таких причин погодные условия, нехватку поставляемых Западом вооружений и боеприпасов, а также ракетные удары российских военных.