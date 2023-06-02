Луганск, 2 июня, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В представительстве Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации прекращения огня (СЦКК) на юго-востоке Украины заявили о прекращении работы. Об этом стало известно 2 июня.

Кадр из видео: Попадание ракеты в жилой дом. ВСУ атакуют жилой квартал. 7 августа 2014 Луганск. Жилой квартал. 2014

«Решением командования с 1 июня 2023 года Представительство ЛНР в СЦКК прекратило фиксацию последствий военных преступлений Украины», — говорится в сообщении организации в Telegram-канале.

Представительство вело оперативный мониторинг и информировало общественность об обстановке на территории Луганской Народной Республики. Публиковало актуальные кадры последствий украинских обстрелов гражданских строений города, последствия и разрушения. Последнее информационное сообщение представительства в Telegram датировано 1 июня, и в нём названо количество обстрелов территории республики за май 2023 года.

Совместный центр контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон (СЦКК) создали по инициативе Контактной группы по мирному урегулированию на Украине. Орган состоит из украинских и российских военных. Работа центра началась в 2014 году, но после ухода российских представителей в 2017 году свою деятельность фактически не осуществляет.