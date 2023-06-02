Москва, 2 июня, 2023, 11:39 — ИА Регнум. Заявление армянского премьера Никола Пашиняна о том, что Ереван не является союзником Москвы на Украине, указывает на многовекторность взглядов и позицию нейтрального суверенитета, которую занимают многие государства постсоветского пространства. Такое мнение в беседе с ИА Регнум высказал политолог, доцент МГИК Артур Атаев.

Иван Шилов ИА REGNUM Никол Пашинян

Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью CNN Prima News заявил, что Ереван не является союзником России в конфликте на Украине. Также он отметил, что Запад придерживается об этом иного мнения. Сложившаяся ситуация, по словам Пашиняна, ставит Армению в уязвимое положение, так как Ереван остаётся в стороне.

«Ничего удивительного не произошло. В целом многие страны постсоветского пространства занимают позицию нейтрального суверенитета в украинском конфликте. Курс, который осуществляет на внешнем уровне Армения, характеризуется таким явлением, как многовекторность. Особенно логика прослеживается в уже ранее сделанных заявлениях Пашиняна, который заявлял, например, что возможен выход Армении из ОДКБ», — прокомментировал заявление армянского лидера Атаев.

Политолог отметил и неслучайный подбор переговорных площадок, на которых Ереван и Баку пытались урегулировать конфликт в Нагорном Карабахе, — это Брюссель, Кишинёв, Вашингтон и Москва. По словам эксперта, это свидетельство многовекторности армянской политики. Также Атаев счёл, что такая разносторонняя позиция стала актуальной с приходом к власти Никола Пашиняна.

«Отношение к России претерпело изменения со времени прихода к власти Пашиняна. Раньше при Кочаряне (экс-президент Армении Роберт Кочарян. — Прим. ред.) и Саркисяне (бывший премьер республики Армен Саркисян. — Прим. ред.) Москва однозначно позиционировалась как союзник, партнёр в экономике и политике. Сейчас это позиционирование неоднозначно. И в социуме поменялось отношение. Есть пророссийская часть населения, есть прозападные и армяноцентричные граждане», — отмечает политолог.

Как сообщало ИА Регнум, 22 мая премьер-министр республики Никол Пашинян заявил, что Армения выйдет из Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ), если посчитает её «недееспособной организацией». Ранее, в интервью чешскому журналу Respekt он также подчеркнул, что Армения пытается избежать западных санкций за своё сотрудничество с Россией.