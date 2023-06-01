Курск, 2 июня, 2023, 11:12 — ИА Регнум. В Курске в результате атаки беспилотных летательных аппаратов повреждения получили несколько домов. Об этом 2 июня сообщил губернатор региона Роман Старовойт.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«В результате атаки украинскими беспилотниками сегодня ночью в Курске был повреждён подъезд многоэтажного дома и еще несколько частных домов», ― уточнил в сообщении в Telegram-канале глава региона.

По его словам, сейчас специалисты завершают подсчёты стоимости ущерба. Он пообещал оказать владельцам пострадавших домов максимально быструю помощь.

Старовойт также добавил, что в результате атаки дронов жертв нет.

Как сообщало ИА Регнум, ночью 2 июня рядом с Курском система противовоздушной обороны (ПВО) сбила несколько украинских беспилотников. Глава региона обратился к жителям с просьбой сохранять спокойствие и заверил, что город находится под надёжной защитой военных.

В конце мая украинские войска в очередной раз обстреляли посёлок Тёткино в Глушковском районе Курской области. Зафиксировали два прилёта по населённому пункту. В результате этого никто не пострадал. При этом на некоторых улицах из-за повреждений ЛЭП отключили электричество, повреждения получили кровли, фасады и остекление четырёх домов.