Вашингтон, 2 июня, 2023, 11:10 — ИА Регнум. США ищут новые инструменты для расширения своего влияния в государствах Латинской Америки для конкуренции с Китаем, добившимся в этом регионе мира существенных успехов. Об этом 2 июня сообщило агентство Bloomberg.

Иван Шилов ИА REGNUM США

Как рассказал старший директор по делам Западного полушария в Совете национальной безопасности США Хуан Гонсалес, Вашингтон собирается увеличивать сеть соглашений о свободной торговле со странами Латинской Америки и провести реформу Корпорации по финансированию развития, осуществляющей инвестиции в государства с низким и средним уровнем дохода.

Высокопоставленный чиновник администрации Байдена признал, что на сегодняшний день у США недостаточное количество инструментов для того, чтобы конкурировать в этом регионе с Китаем.

«Сейчас мы пытаемся действовать методами прошлого в сфере, где Китай и другие страны используют методы будущего», — сказал он, указав на строительство Китаем разнообразной инфраструктуры в государствах Латинской Америки.

При этом Гонсалес назвал США самым крупным источником инвестиций в частный сектор экономики Латинской Америки и заявил, что вложения Китая не дают возможностей для развития и повышения конкурентоспособности отраслей промышленности в регионе.

Как сообщало ИА Регнум, 21 мая президент США Джо Байден заявил, что ожидает «оттепели» в отношениях с Китаем в ближайшее время. При этом американский лидер пригрозил Китаю ответом при «односторонних» шагах в отношении Тайваня. Также Байден подчеркнул, что Вашингтон не станет смягчать антикитайские санкции для улучшения отношений с Пекином и будет продолжать оказывать помощь Тайваню.