Москва, 2 июня, 2023, 11:24 — ИА Регнум. В Москве скончался Анатолий Агарков, который проектировал крупнейшие системы магистральных газопроводов, в том числе Уренгой — Помары — Ужгород, и разрабатывал генплан газоснабжения Москвы и Московской области. Ему было 88 лет. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Агарков Анатолий Дмитриевич

30 мая стало известно о смерти Анатолия Агаркова — проектировщика одной из крупнейших систем магистральных газопроводов в Европу. Мужчина скончался на 89-м году жизни в ГКБ им. С. П. Боткина, куда его госпитализировали 21 мая с серьёзными травмами после падения дома. Медики делали всё возможное, чтобы спасти Анатолия Дмитриевича, но мужчина скончался.

«Ночью 21 мая в больницу из квартиры на улице в посёлке Сосенское Новомосковского административного округа был госпитализирован 88-летний мужчина, который вечером 20 мая в результате падения в ванной получил разрывы внутренних органов. 30 мая в больнице пациент скончался», — рассказал собеседник агентства.

Анатолий Дмитриевич Агарков родился 10 января 1935 года. Он работал в районном управлении газопровода Ставрополь — Москва Московского управления магистральных газопроводов Мингазпрома СССР. В 1973 году с группой советских специалистов Агарков был командирован в Афганистан в качестве главного инженера для ввода в эксплуатацию и освоения промышленных объектов газового месторождения Ходжа-Гугердаг. В 1977-м он был назначен замначальника по строительству и технадзору на Калужскую станцию подземного хранения газа объединения «Мострансгаз». Анатолий Агарков участвовал в подготовке и реализации проекта реконструкции системы газопроводов Северный Кавказ — Центр, проектировал системы магистральных газопроводов Петровск — Елец, Горький — Центр, Грязовец — Московское областное кольцо, Уренгой — Центр, Уренгой — Елец, Ямбург — Тула-1, 2, Тула — Торжок.

Самым крупным из проектов стал экспортный магистральный газопровод Уренгой — Помары — Ужгород, который был спроектирован и построен для поставки природного газа с месторождений севера Западной Сибири (РСФСР) потребителям в республиках Союза и странах Центральной и Западной Европы. Он являлся одним из крупнейших проектов при разработке тюменской нефти. Трубопровод пересекает Уральский хребет и более шестисот рек, включая Обь, Волгу, Дон и Днепр. Его общая длина составила 4451 км, а пропускная способность — 28 млрд м³ в год.

Анатолий Агарков участвовал также в разработке и осуществлении Генерального плана газоснабжения Москвы и Московской области в течение 20 лет (с 1990 по 2010 год).

Анатолий Дмитриевич за свою работу над системой магистральных газопроводов Уренгой — Помары — Ужгород был удостоен ордена Дружбы народов, а также звания «Почетный работник газовой промышленности».