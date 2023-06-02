Пекин, 2 июня, 2023, 11:08 — ИА Регнум. Спецпредставитель правительства Китая по делам Евразии Ли Хуэй сообщил о положительных тенденциях в урегулировании украинского конфликта. Как он заявил на брифинге Китайской ассоциации общественной дипломатии 2 июня, своё стремление к этому выразили Россия, Украина и страны Евросоюза.

Иван Шилов ИА REGNUM Ли Хуэй

«Первое, что я явно почувствовал, была положительная оценка всеми сторонами усилий китайской стороны. Все надеются на мирное урегулирование кризиса», — сказал он по итогам своей международной поездки.

Хуэй также указал на важность создания условий для благоприятного решения данного вопроса и готовность Китая этому способствовать.

«Нужно лишь, чтобы был кто-то, кто выступит вперёд и добьётся консенсуса, общего знаменателя. До тех пор, пока это способствует деэскалации и проведению переговоров, Китай готов это делать», — заявил спецпредставитель.

Ли Хуэй на прошлой неделе завершил турне, в ходе которого посетил Украину, Польшу, Францию, Германию, Бельгию и Россию. Он обсудил китайскую мирную инициативу по украинскому конфликту. В феврале 2023 года власти Китая выступили с предложением по его урегулированию: проект состоит из 12 пунктов, среди которых призывы к прекращению огня и уважению интересов всех стран.

Во время встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Москве представитель КНР заявил, что страна готова укреплять взаимодействие со всеми сторонами конфликта и прилагать усилия для политического урегулирования. Глава МИД России, в свою очередь, выразил признательность за позицию Китая и оценил его готовность играть позитивную роль в урегулировании конфликта.