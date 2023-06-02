Москва, 2 июня, 2023, 11:23 — ИА Регнум. Пенсионер из Москвы решил помочь незнакомцу и стал жертвой мошенника. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Иван Шилов ИА REGNUM

Как стало известно, инцидент произошёл у станции метро «Тёплый Стан». 29 мая в полицию обратился один из жителей района Ясенево, 69-летний мужчина рассказал оперативникам, что стал жертвой мошенников.

Там к пожилому мужчине подошёл незнакомец, который объяснил, что не нашёл, где обменять валюту, поэтому ему нужна помощь. Неизвестный попросил мужчину купить для него в магазине табачную продукцию за рубли и пообещал возместить всю сумму долларами США. Купить надо было около ста пачек сигарет. В благодарность за помощь незнакомец предложил пересчитать сумму по довольно выгодному курсу. Мужчина согласился на сделку и выполнил свою часть обязательств, после чего неизвестный вручил ему 300 долларов. Позже мужчина отправился с ними в обменник, где узнал, что доллары не настоящие. Оказалось, что мошенник расплатился с ним купюрами «банка приколов».

«С заявлением обратился 69-летний житель Москвы, к которому возле станции «Теплый Стан» подошёл неизвестный мужчина и попросил ему помочь купить табачную продукцию на 20 140 рублей, пообещав расплатиться с заявителем долларами США по завышенному курсу. После чего передал ему 300 долларов США, которые оказались сувенирными денежными средствами «Билет Банка Приколов», — рассказал собеседник агентства.

Сейчас по заявлению мужчины полиция проводит проверку.

Ранее ИА Регнум писало, что в Москве у участника СВО в составе ЧВК «Вагнер» украли 1 250 000 рублей, которые он заработал за участие в спецоперации. Мужчина обнаружил пропажу денег после отдыха в московских барах уже в аэропорту перед вылетом из столицы.