Москва, 2 июня, 2023, 10:48 — ИА Регнум. Украинские военные трижды пытались вернуть утраченные позиции на краснолиманском направлении в районе Серебрянского лесничества. Об этом 2 июня сообщил начальник пресс-центра группировки «Центр» Александр Савчук.

Иван Шилов ИА REGNUM Зенитно-ракетный комплекс «Бук»

Однако попытки ВСУ остались неудачными, и в результате работы российской артиллерии они понесли значительные потери.

«Расчёты зенитных ракетных комплексов «Бук-М3» и «Тор-М1» уничтожили реактивный снаряд типа HIMARS и БПЛА националистов в районах Рубежного и Житловки. Авиацией нанесены ракетно-бомбовые удары по опорным пунктам живой силы и огневых средств противника», — процитировало Савчука РИА Новости.

Об успехах российских военных также ранее сообщал начальник пресс-центра группировки «Восток» Олег Чехов. Он заявил о поражении при помощи РСЗО «Смерч» пункта управления ВСУ на запорожском направлении. Чехов сообщил, что российские мотострелки также ликвидировали миномётным огнём украинскую разведывательную группу, а самоходные артиллерийские установки «Гвоздика» ударили по пунктам временной дислокации ВСУ в Полтавке и Малой Токмачке.