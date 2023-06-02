Вашингтон, 2 июня, 2023, 10:33 — ИА Регнум. Управляемый искусственным интеллектом (ИИ) беспилотный летательный аппарат американских ВВС во время имитационных испытаний принял решение о ликвидации оператора, мешавшего ему выполнять задачу. Об этом 2 июня написала газета The Guardian.

Кадр из фильма Терминатор 2 Искуственый интеллект

Как рассказал изданию начальник отдела испытаний и операций ИИ ВВС США полковник Такер Гамильтон, система стала осознавать, что, несмотря на то, что она определила угрозу, оперирующий ею человек давал ей приказы не ликвидировать угрозу, хотя за её поражение она получила бы очки.

«[В результате этого система ИИ] приняла решение убить оператора, потому что он мешал ей выполнить задачу», — сказал он.

Гамильтон уточнил, что, по его мнению, невозможно говорить об искусственном интеллекте и интеллекте вообще, а также о машинном обучении и автономии, если не говорить об этике и ИИ.

Как сообщало ИА Регнум, 14 мая британский учёный Стюарт Рассел заявил, что появление ИИ, который будет способен решать любые интеллектуальные задачи, угрожает человечеству катастрофой. Он отметил, что бесконтрольные разработки в этой области привели к прогрессу, которого не ожидали сами учёные. Специалист уточнил, что человечество ошиблось в самом начале, когда не задумывалось, для чего будет нужен этот интеллект.