Москва, 2 июня, 2023, 10:20 — ИА Регнум. В ночь на 2 июня по Киеву произвели массированный и комбинированный воздушный удар, при котором использовали крылатые ракеты и беспилотники. Об этом 2 июня сообщил Telegram-канал «Военкоры Русской Весны» («РВ»).

Иван Шилов ИА REGNUM Киев

«Цели в украинской столице одновременно атаковали дроны-камикадзе и крылатые ракеты», — говорится в сообщении.

По данным источника, запуски ракет осуществили со стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспийского моря. Для ударов могли использовать крылатые ракеты Х-101/555. Также указывается, что параллельно на цели в столице Украины направили дроны-камикадзе.

Как передавало ИА Регнум, ранее украинское издание УНИАН сообщило, что в Киеве и Черкасской области произошли взрывы. При этом на всей территории Украины объявили воздушную тревогу. Сирены прозвучали около 03:22 мск.

Мэр Харькова Игорь Терехов 1 июня заявил, что в результате взрывов в городе один из промышленных объектов получил повреждения. Он не уточнил, на каком именно объекте прогремели взрывы.