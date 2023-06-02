Красноярск, 2 июня, 2023, 10:14 — ИА Регнум. Бывшего депутата Минусинского районного совета Ису Хашиева признали виновным в организации убийства главного редактора газеты «Тон-М» Дмитрия Попкова, совершённого в 2017 году. Такое решение вынес Красноярский краевой суд. Об этом 2 июня сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры

КПРФ Дмитрий Попков. Главный редактор газеты «Тон-М»

Суд приговорил Хашиева к 16 годам лишения свободы. Исполнителя преступления Виктора Шестакова осудили на 14 лет заключения. Оба будут отбывать наказание в колонии строгого режима.

Приговор вынесли на основании обвинительного вердикта присяжных в отношении Хашиева и Шестакова от 22 мая.

По версии следствия, весной 2017 года в Минусинске депутат Хашиев решил организовать убийство главного редактора общественно-политической газеты «Тон-М» Попкова. Мотивом преступления стали личные неприязненные отношения на фоне конфликта из-за соперничества на выборах главы района в 2016 году.

В ходе следствия установлено, что Хашиев привлёк к совершению преступления знакомого Николая Горюнова, которому предложил за денежное вознаграждение организовать убийство. Последний нанял Шестакова, передав ему пистолет с глушителем.

Как сообщало ИА Регнум, Дмитрия Попкова застрелили 24 мая 2017 года возле его дома.

Преступление длительное время оставалось нераскрытым. После личного приёма родственников погибшего в соответствии с поручением председателя СК Александра Бастрыкина дело передали в центральный аппарат ведомства. Над расследованием ведомство работало совместно с полицией.

Установить причастных к убийству красноярского журналиста удалось только летом 2020 года. Шестакову предъявили обвинение в убийстве, Горюнову — в организации убийства. Обоих взяли под стражу.

Расследование уголовного дела об убийстве главного редактора газеты «ТОН-М» следственные органы завершили в январе 2022 года. Дело передали в суд.