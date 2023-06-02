Будапешт, 2 июня, 2023, 09:56 — ИА Регнум. Действующее правительство Венгрии не допустит войны с Россией и не позволит втянуть страну в конфликт на Украине. Об этом 2 июня заявил премьер-министр республики Виктор Орбан в эфире радиостанции Kossuth.

Иван Шилов ИА REGNUM Виктор Орбан

«Если кто-то, не вставая со своего кресла, говорит такие вещи, то он просто не в своём уме», — сказал он в ответ на просьбу прокомментировать заявления мэра Будапешта Гергея Карачоня на тему того, что Венгрия якобы уже пребывает «в состоянии войны с Россией».

Орбан подчеркнул, что ни один слышавший что-либо о Второй мировой войне здравомыслящий человек не может позволить себе такого рода высказывания.

«Пока нынешнее правительство находится у власти, Венгрия не будет воевать [с Россией]», — добавил премьер-министр республики.

Ранее Орбан несколько раз заявлял о том, что Брюссель и другие страны Евросоюза пытаются втянуть Венгрию в украинский конфликт, однако Будапешт «находится на стороне мира». Венгерское правительства с начала военных действий последовательно призывает к началу мирных переговоров.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая премьер-министр Венгрии заявил, что странам коллективного Запада нужно заключить с Россией соглашение о будущей архитектуре безопасности в Европе. По его мнению, переговоры об этом должны пройти после окончания украинского конфликта и в них также должны участвовать Соединённые Штаты.