Вашингтон, 2 июня, 2023, 09:31 — ИА Регнум. Пользователи социальной сети Twitter отметили две странные детали во время падения президента США Джо Байдена в ходе торжественной церемонии выпуска курсантов Академии американских ВВС в штате Колорадо.

Кадр из видео. Байден упал во ходе церемонии вручения дипломов в Академии ВВС США Упавший Джо Байден, в, предположительно ортопедической обуви

Читатели обратили внимание на странную обувь американского лидера и на то, что окружающие политика смеялись в этот момент.

«Я предполагаю, что это изготовленная под заказ ортопедическая обувь с амортизирующими каблуками», — написал один из читателей.

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Другой предположил, что это магниты, которые удерживают главу Белого дома в вертикальном положении.

«Небольшой вырез предназначен для «кольев» или «гвоздей», установленных на отметке на подиуме, чтобы удерживать ноги на месте и стабилизировать его положение», — поддержал их третий читатель.

Он уточнил, что, по его мнению, такую обувь носил американский певец Майкл Джексон во время выступления на сцене.

«Меня больше заинтересовал парень, который хохочет во всё горло», — добавил четвёртый пользователь.

Другой комментатор признался, что любит, когда «секретная служба смеётся над этим странным клоуном».

Как сообщало ИА Регнум, ранее Байден рухнул на пол на церемонии вручения дипломов выпускникам Академии ВВС США в штате Колорадо. После этого охранники помогли ему подняться.

Позднее американский лидер ударился головой при выходе из вертолёта по возвращении в Белый дом из штата Колорадо. При этом Байден не стал отвечать на вопросы о своём самочувствии. Никаких признаков травмы у президента США, пока он шёл по Южной лужайке Белого дома, визуально не наблюдалось.