Калуга, 2 июня, 2023, 09:19 — ИА Регнум. В Калужской области упал неопознанный объект. Об этом 2 июня сообщил губернатор региона Владислав Шапша.

Иван Шилов ИА REGNUM Владислав Шапша

Он уточнил, что инцидент произошёл в 06:45 мск в Кировском районе на юго-западе региона.

«Сегодня […] в лесу упал неопознанный объект. В результате чего произошел взрыв», ― написал Шапша в своём Telegram-канале

Он уточнил, что в результате инцидента никто не пострадал. Объекты экономики и жилые дома не повреждены.

Как сообщало ИА Регнум, днём ранее, 1 июня, ещё один неопознанный объект упал на территории Калужской области вблизи посёлка Товарково. В результате падения объект взорвался, образовалась воронка с последующим возгоранием травы. ЧП произошло в Дзержинском районе около 10:11 мск.

Объекты экономики и жилые дома повреждений не получили, также обошлось без жертв.