Смоленск, 2 июня, 2023, 08:57 — ИА Регнум. В Смоленской области два беспилотных летательных аппарата совершили атаку на объекты топливно-энергетического комплекса (ТЭК). Об этом сообщил врио главы региона Василий Анохин.

Иван Шилов ИА REGNUM

Он уточнил, что атаку дроны совершили около трёх часов ночи 2 июня.

«В деревне Пересна Починковского района и в деревне Дивасы Смоленского района двумя беспилотниками дальнего радиуса действия были атакованы объекты топливно-энергетического комплекса», ― написал губернатор в Telegram-канале.

Он уточнил, что в результате происшествия никто не пострадал. Также не зафиксировали критических повреждений и пожаров.

В настоящее время для устранения последствий атаки на месте происшествия работают оперативные службы.

Как сообщало ИА Регнум, 8 мая неизвестный беспилотный летательный аппарат упал на территории Смоленской области. Дрон с камерой и Wi-Fi-передатчиком рухнул на землю в деревне Власово Тёмкинского района. Взрывных устройств на аппарате не обнаружили. Также на нём отсутствовала маркировка. Дрон изъят, его владельца устанавливают правоохранители.

Спустя неделю в Смоленской области обнаружили неизвестный беспилотник. Дрон рухнул на территории санатория МВД. Прибывшие на место сотрудники осмотрели БПЛА. Внутри полимерного чёрного корпуса находились аккумуляторная батарея и антенна. Взрывных устройств правоохранители не обнаружили. Также у беспилотника не было и карты памяти.