Вашингтон, 2 июня, 2023, 08:52 — ИА Регнум. Власти Соединённых Штатов собираются начать поставки тротила из Японии для производства на американских предприятиях артиллерийских снарядов калибра 155 мм для последующей поставки их на Украину. Об этом 2 июня сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники.

Маргарита Князева ИА REGNUM

Уточняется, что американская сторона намерена действовать таким образом из-за того, что Вашингтон в спешном порядке поставляет Киеву оружие и боеприпасы для контрнаступления.

Также указывается, что компании из Японии по действующему закону не имеют права продавать оружие Украине.

«Однако союзники, по всей видимости, нашли обходной путь, предполагающий разрешение продажи тротила в свете дефицита боеприпасов в мире», — говорится в публикации.

Отмечается, что источник рассказал, что таким способом станет покупка США у Японии тротила, который будет использоваться для производства боеприпасов на американских заводах.

Как сообщало ИА Регнум, ранее госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Вашингтон вместе с союзниками по НАТО планируют предоставить Киеву новый пакет помощи к саммиту Североатлантического альянса в Вильнюсе. Саммит НАТО состоится в литовской столице 11–12 июля.

Координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Джон Кирби 31 мая заявил, что Украине выделят новый пакет военной помощи. Он уточнил, что в него войдут переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger и системы противовоздушной обороны Avenger.