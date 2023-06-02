Киев, 2 июня, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём микроблоге сообщение с благодарностью в адрес западных стран за поддержку Киева в виде поставок вооружений, а также в виде лечения и тренировки солдат ВСУ. Он также похвалил украинские войска и всех, кто «идёт с Украиной плечом к плечу» против России.

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

Этот пост оценили читатели микроблога. Пользователи выразили своё недоверие словам украинского лидера. Ряд комментаторов подверг президента критике.

Так, читатель Tȟatȟáŋka Íyotakenours написал, что «с такими друзьями не надо и врагов». Пользователь Karsten Fries призвал президента Украины замолчать.

Он также назвал украинского лидера «жалким преступником и поджигателем войны. Кроме того, комментатор выразил уверенность, что Украину не пустят в ЕС и НАТО.

Пользователь AleX предположил, что украинский лидер считает себя Наполеоном, но на самом деле являются «маленьким капралом, исполняющим приказы США». Читатель добавил, что речи, которые произносит политик, пишут в Вашингтоне.

Как сообщало ИА Регнум, 8 марта французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал президента Украины марионеткой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. В мае в Сети стали появляться комментарии пользователей, которые указывали на изменения в поведении украинского лидера после освобождения Артёмовска российскими силами.