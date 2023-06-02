В Сети предупредили главу Украины о последствиях его слов о помощи Запада
Пользователи Сети посоветовали президенту Украины спрятаться после его слов о помощи Запада
Киев, 2 июня, 2023, 08:48 — ИА Регнум. Президент Украины Владимир Зеленский опубликовал в своём микроблоге сообщение с благодарностью в адрес западных стран за поддержку Киева в виде поставок вооружений, а также в виде лечения и тренировки солдат ВСУ. Он также похвалил украинские войска и всех, кто «идёт с Украиной плечом к плечу» против России.
Этот пост оценили читатели микроблога. Пользователи выразили своё недоверие словам украинского лидера. Ряд комментаторов подверг президента критике.
Так, читатель Tȟatȟáŋka Íyotakenours написал, что «с такими друзьями не надо и врагов». Пользователь Karsten Fries призвал президента Украины замолчать.
Он также назвал украинского лидера «жалким преступником и поджигателем войны. Кроме того, комментатор выразил уверенность, что Украину не пустят в ЕС и НАТО.
Пользователь AleX предположил, что украинский лидер считает себя Наполеоном, но на самом деле являются «маленьким капралом, исполняющим приказы США». Читатель добавил, что речи, которые произносит политик, пишут в Вашингтоне.
Как сообщало ИА Регнум, 8 марта французский политик и бывший депутат Европарламента Флориан Филиппо назвал президента Украины марионеткой Центрального разведывательного управления (ЦРУ) США. В мае в Сети стали появляться комментарии пользователей, которые указывали на изменения в поведении украинского лидера после освобождения Артёмовска российскими силами.