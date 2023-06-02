Красноярск, 2 июня, 2023, 08:38 — ИА Регнум. В Красноярске вынесли приговор местному жителю, истязавшему 22-летнюю беременную сожительницу. Об этом 2 июня сообщили в региональном управлении СКР.

Иван Шилов ИА REGNUM

Суд признал его виновным в истязании, угрозе убийством и незаконном лишении свободы женщины и назначил пять с половиной лет лишения свободы. Отбывать наказание осуждённый будет в колонии особого режима.

По данным следствия, подсудимый знал, что его сожительница, с которой он познакомился в соцсетях, беременна. Однако неоднократно избивал её.

В ночь с 25 на 26 ноября 2022 года мужчина встретился с девушкой возле одного из многоквартирных домов. В ходе конфликта подсудимый, угрожая ножом, схватил девушку за шею и завёл в квартиру своего знакомого, где незаконно удерживал её. Кроме того, он облил сожительницу зелёнкой и подстриг волосы.

Всё происходящее мужчина снимал на камеру, а затем выложил в Сеть.

Как сообщало ИА Регнум, в Волгограде в мае задержали треш-стримера, издевавшегося над 18-летней знакомой. Находясь в состоянии наркотического опьянения, мужчина сутки избивал девушку и стрелял в неё из травматического пистолета. Позднее в запущенной онлайн-трансляции он говорил о своём намерении убить девушку.

Прямой эфир треш-стримера увидели подписанные на его канал пользователи и сообщили о происходящем в правоохранительные органы. В отношении стримера следователи возбудили уголовное дело по статье о незаконном лишении свободы с применением насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением оружия, а также о покушении на убийство.

В Красноярске сотрудники полиции организовали проверку после опубликования в одном из Telegram-каналов видеозаписи, на которой женщина оскорбляет несовершеннолетнего сына.