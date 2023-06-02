Москва, 2 июня, 2023, 08:25 — ИА Регнум. Видеозапись боевой работы российских истребителей четвертого поколения Су-35С в зоне спецоперации опубликовало 2 июня Министерство обороны России.

Иван Шилов ИА REGNUM Су-35

На выложенных в интернет кадрах запечатлено, как Су-35С взлетают с аэродрома базирования, перемещаются в воздушном пространстве и наносят ракетный удар по вражеской воздушной цели, после чего возвращаются. Уточняется, что самолёт украинских войск в результате этого был уничтожен.

Также указывается, что российские истребители осуществляли прикрытие самолётов бомбардировочной и штурмовой авиации ВКС России, а также вертолётов в ходе нанесения ими ударов по военным объектам и технике украинских войск.

Как сообщало ИА Регнум, ранее командир самоходной артиллерийской установки «Мста-С» с позывным Ураган рассказал, что российские подразделения в ходе боевых действий на марьинском направлении уничтожили до 15 человек личного состава ВСУ. Также враг потерял один беспилотник и три автомобиля.

До этого командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов в интервью телеканалу «Звезда» заявил, что российские силы освободили около 70% территорий города Марьинка в ДНР.

По данным Минобороны, всего с начала проведения специальной военной операции российские военные уничтожили 430 самолётов, 235 вертолётов и 4407 беспилотных летательных аппаратов ВСУ.