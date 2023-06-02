Мелитополь, 2 июня, 2023, 08:22 — ИА Регнум. Военнослужащие Вооружённых сил Украины (ВСУ) начали применять на запорожском направлении комбинированную тактику ведения боёв с элементами «советской школы» и методов НАТО, сообщил журналистам командир батальона «Крым».

Иван Шилов ИА REGNUM ВСУ

«Уже внедрение [тактики НАТО], то есть смешанно», — сказал военный, слова которого приводит РИА Новости.

Боец отметил, в настоящее время российские войска фиксируют «другие попытки проведения атак» со стороны ВСУ. Так он пояснил, что украинские солдаты стали чаще использовать мобильные группы на пикапах.

Командир батальона также заявил, что в случае с рельефом местности, на которой действует его подразделение, киевская армия испытывает трудности, поскольку местный ландшафт мешает развивать пикапам скорость.

Военнослужащий добавил, что украинские бойцы в основном используют технику советского производства, одновременно с этим применяя натовские боеприпасы.

Как сообщало ИА Регнум, 12 мая телеканал CNN передал информацию о том, что ВСУ якобы начали проводить «формирующие» операции накануне своего анонсированного контрнаступления. По утверждениям источников телеканала, эти действия должны включать в себя атаки по складам оружия, командным центрам, бронетанковым и артиллерийским системам.