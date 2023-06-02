Кишинёв, 2 июня, 2023, 08:12 — ИА Регнум. Пользователи соцсети Twitter прокомментировали фотографию президента Украины Владимира Зеленского по прибытии на саммит Европейского политического сообщества (ЕПС), который проходит в Кишинёве.

Иван Шилов ИА REGNUM

По мнению читателей, украинский лидер на ней выглядит плохо.

Часть пользователей связала такой вид Зеленского с употреблением наркотиков, а часть — с чрезмерным потреблением алкоголя. Некоторые высказали другие предположения по поводу непрезентабельного вида украинского президента.

«Похоже, он плакал, и я его не виню», — написал читатель с ником Brian.

«Недостаточное пребывание на солнце. Вот что бывает, когда кто-то большую часть времени проводит в бункере», — отметил Artem Arutyunyan.

«Он старается, чтобы у него не текло из носа», — добавил Marcy from Prescott.

Как сообщало ИА Регнум, ранее музыкант и продюсер с Украины Юрий Бардаш заявил, что считает, что Зеленский употребляет наркотические средства. Он предположил, что состояние здоровья украинского лидера постоянно поддерживают «очень серьёзные врачи, чтобы он не умер», которые даже, возможно, для приведения его в чувство используют в том числе электрошок.

Ранее также предположение о том, что президент Украины принимает наркотики, высказал заместитель президента Российской академии образования, академик РАН, профессор, доктор медицинских наук Геннадий Онищенко. По его мнению, у Зеленского есть болезненная зависимость от запрещённых веществ.