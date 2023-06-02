Дакар, 2 июня, 2023, 08:01 — ИА Регнум. В ходе массовых протестов, начавшихся в Сенегала после вынесения обвинительного приговора лидеру местной оппозиции Усману Сонко, погибли по меньшей мере девять человек. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщил портал Senego.

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«Решение суда, приговорившего Усмана Сонко к двум годам тюремного заключения строгого режима… вызвало волну народного недовольства, которая вылилась в многочисленные демонстрации», — сообщил источник.

Помимо человеческих жертв, глава министерства внутренних дел Сенегала Антуан Диом объявил о приостановке доступа к социальным сетям и ряду цифровых приложений. По его словам, такая мера направлена на последующее предотвращение распространения разжигающих ненависть сообщений.

При этом Диом не сообщил, будут ли проведены какие-либо расследования для выявления обстоятельств трагедии.

Как передавало ИА Регнум, ранее власти Сенегала совместно с Замбией, Конго, Угандой, Египтом и ЮАР выступили против продолжения вооружённого конфликта между Россией и Украиной. Мирную инициативу шести африканских стран возглавил президент ЮАР Сирил Рамафоса.