Вашингтон, 2 июня, 2023, 08:00 — ИА Регнум. Законопроект о повышении потолка государственного долга США намерен как можно скорее подписать президент США Джозеф Байден. Об этом 2 июня политик написал в Twitter.

Иван Шилов ИА REGNUM Джо Байден

Байден назвал достигнутое двухпартийное соглашение о потолке госдолга большой победой для экономики США и американского народа.

«Наша работа далека от завершения, но я с нетерпением жду возможности как можно скорее подписать этот законопроект и уже завтра обратиться к американскому народу», — заявил американский лидер.

Глава Белого дома указал, что достигнутые им договорённости с республиканцами стали компромиссными, каждой из сторон пришлось пойти на уступки ради «предотвращения первого в истории дефолта». Байден отметил, что на переговорах никто не получает полностью того, что хочет.

Законопроект предполагает повышение потолка госдолга до января 2025 года в обмен на проведение реформ, предложенных Республиканской партией.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Сенат Соединённых Штатов Америки принял законопроект о повышении потолка государственного долга страны. За законопроект проголосовали 63 сенатора, ещё 36 выступили против его принятия.

Сенатор США Линдси Грэм раскритиковал законопроект о повышении госдолга для предотвращения дефолта. Основной претензией Грэма, по его словам, является отсутствие необходимого финансирования оборонных нужд страны и отсутствие финансовой помощи Украине.