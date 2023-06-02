Вашингтон, 2 июня, 2023, 07:55 — ИА Регнум. Россия не изменит свою позицию после заявления Госдепартамента США о планах ввести контрмеры по Договору о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), говорится в комментарии российского посольства в Вашингтоне, опубликованном в Telegram-канале дипломатической миссии.

Иван Шилов ИА REGNUM Россия и США

Ранее Госдепартамент США предупредил, что с 1 июня американские власти прекращают передавать РФ информацию о статусе и местонахождении своих стратегических вооружений, попадающих под ДСНВ.

«Мы приняли к сведению объявленные США контрмеры в контексте ДСНВ. Однако они никак не повлияют на российскую позицию», — говорится в сообщении.

В посольстве отметили, что действие договора может быть возобновлено только при отказе Вашингтона от враждебного курса в отношении и намерений американской стороны нанести России «стратегическое поражение». В дипмиссии также подчеркнули, что Москва продолжает придерживаться основных условий соглашения, касающихся численности стратегических наступательных вооружений.

В комментарии поясняется, что такая позиция Москвы помогает поддерживать достаточный уровень предсказуемости и стабильности в ядерной сфере на планете.

Как сообщало ИА Регнум, 23 мая заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков заявил, что США манипулируют данными по стратегическим наступательным вооружениям (СНВ). Он уточнил, что из-за этого «за скобками» остаётся свыше ста единиц СНВ, которые должны подпадать под действие Договора.