Киров, 2 июня, 2023, 08:09 — ИА Регнум. 1 июня, в День защиты детей, президент РФ Владимир Путин по видеосвязи встретился с многодетными семьями из Архангельской, Кировской, Магаданской, Новосибирской, Смоленской и Челябинской областей, Республики Адыгея и Карачаево-Черкесской Республики.

Пресс-центр правительства Кировской области Восьмилетний кировчанин прочитал стихи Владимиру Путину

«Вы целиком, без остатка посвящаете себя детям, успеваете справляться со всеми повседневными хлопотами, что само по себе самоотверженный труд, прилагаете много сил, чтобы дети получали разностороннее развитие, раскрывали свои таланты, способности в кружках и секциях. И при этом — что удивляет — находите время, чтобы помогать другим, участвуете в волонтёрском движении и тем самым важнейшее для общества дело делаете, служите огромным нравственным, моральным примером и для своих детей», — обратился к семьям Владимир Путин.

Президент подчеркнул, что поддержка материнства, детства, семьи, особенно многодетной, — важнейшая задача государства, работа ради будущего страны. В России последовательно развивают соответствующие меры поддержки и программы.

Среди награжденных орденом «Родительская слава» — семья из Кировской области. Снежанна Рожкова и Максим Лопатин воспитывают семерых детей, старшему из них — 23 года, младшей — 4 года. Как сообщает пресс-центр правительства Кировской области, Максим Лопатин является директором ООО «Лескомплект», а Снежанна Рожкова — медицинским психологом в Кировском областном клиническом перинатальном центре.

30 мая высокую награду супругам вручил полномочный представитель президента РФ в ПФО Игорь Комаров.

«Ваша семья — это воплощение лучших российских традиций: верности, бескорыстной поддержки и любви, — сказал полпред. — Эти качества всегда были и остаются одной из главных основ развития нашей страны».

Во время видеосвязи Максим Лопатин и Снежанна Рожкова поблагодарили Владимира Путина за признание семьи и ее высокую оценку, отметив, что в этом году их семье исполняется 25 лет.

«Мы благодарны и нашим родителям, которые принимали участие в воспитании детей и становлении нашей семьи. Благодаря этому двое старших сыновей пошли по стопам дедов и прадедов и выбрали службу в армии», — сказал Максим Лопатин.

Снежанна Рожкова обратила внимание главы государства на то, что сейчас общество, социум положительно относятся к многодетным семьям, эти семьи становятся самодостаточными, красивыми и успешными.

«Еще 10 лет назад, будучи многодетной мамой, я могла слышать разные вопросы: зачем вам это, куда так много… Сейчас больше положительных отзывов и даже восхищения, это очень значимо», — отметила она.

К президенту обратился и 8-летний сын Максима и Снежанны Илья: он прочитал стихотворение о Родине.

Глава государства подчеркнул, что такие семьи благословлены на родительский подвиг, в этом и есть огромное счастье.

«Такие семьи, как ваша, дают замечательный пример для других людей. Хочу вас поблагодарить за это, уверен, что вы сами счастливы. Хочу пожелать, чтобы все так и оставалось, чтобы вы были счастливы и в продолжении вашего рода — во внуках и правнуках», — сказал Владимир Путин.

Губернатор Кировской области Александр Соколов в своем телеграм-канале поздравил семью с заслуженной наградой.

«Снежанна Рожкова и Михаил Лопатин воспитывают четверых сыновей и троих дочерей. Двое старших сыновей выбрали делом жизни военное направление. Один — курсант филиала Военной академии РВСН имени Петра Великого, а второй проходит службу по контракту в одной из воинских частей России. Сама Снежанна — медицинский психолог, работает в нашем перинатальном центре с будущими мамами. Тот случай, когда призвание идет от сердца. От всей души поздравляю семью с заслуженной наградой», — сказал Александр Соколов.