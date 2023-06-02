Донецк, 2 июня, 2023, 07:48 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины в пятницу, 2 июня, обстреляли посёлок городского типа Гольмовский в Донецкой Народной Республике из реактивной системы залпового огня и ствольной артиллерии. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с преступлениями Украины (СЦКК).

Иван Шилов ИА REGNUM Артиллерия ВСУ

«Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ по направлению… н. п. Дзержинск — н. п. Гольмовский», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.

Уточняется, что факт артиллерийского и ракетного обстрела был зафиксирован в 05:30 по московскому времени. Всего было выпущено восемь снарядов калибра 152 миллиметра. Информация о разрушениях и возможных пострадавших уточняется.

Как передавало ИА Регнум, ранее губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщил, что приграничное село Ломаковка подверглось обстрелу со стороны Вооружённых сил Украины. По его словам, в результате атаки загорелся жилой дом, никто не пострадал.