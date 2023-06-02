Брянск, 2 июня, 2023, 07:38 — ИА Регнум. Обстрелу со стороны ВСУ подверглось приграничное с Украиной село Ломаковка в Брянской области. Об этом 2 июня сообщил губернатор региона Александр Богомаз в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Александр Богомаз

«ВСУ обстреляли село Ломаковка Стародубского муниципального округа. Пострадавших нет. В результате обстрела загорелся жилой дом», — сказано в публикации.

Губернатор подчеркнул, что все оперативные службы работают на месте.

Ранее ИА Регнум сообщало, что губернатор Брянской области Богомаз опроверг информацию о якобы попытке незаконного проникновения диверсионной группы на территорию Климовского района. Как уточнил глава региона, ВСУ обстреляли населённые пункты Сушаны, Хоромное и Забраму Климовского района. Пострадавших среди гражданского населения нет.