Мелитополь, 2 июня, 2023, 07:31 — ИА Регнум. Украинские солдаты убивают мирных жителей Запорожской области, пытающихся покинуть районы, где ведутся боевые действия, сообщил журналистам командир одного из подразделений батальона «Крым».

Иван Шилов ИА REGNUM Обстрел ВСУ

«Было такое, что они взорвали мирных жителей, там были бабушка с дедушкой, которые попросились выехать [подальше от] боевых действий, и они их просто взорвали… Или РПГ, или миномёт, ехали просто на гражданской машине. Понимаете, в чем разница или у нас, или у них: они не дают эвакуировать местных», — заявил военнослужащий, которого цитирует РИА Новости.

Он также рассказал, как представители батальона «Крым» стали очевидцами расстрела жителя одного из поселков возле передовой. Мужчина пытался попасть на территорию, которая оккупирована украинскими силами.

Командир подразделения отметил, что российские военные пытались эвакуировать тело мужчины из-под обстрела, но солдаты ВСУ мешали этому, открывая огонь.

Как сообщало ИА Регнум, 2 июня стало известно, что украинский пограничник, попавший в плен к российским войскам, признался на допросе в том, что расстрелял двух мирных граждан в Мариуполе. Инцидент произошёл ещё в марте 2022 года.