Комсомольск-на-Амуре, Хабаровский край, 2 июня, 2023, 07:23 — ИА Регнум. Раздача бесплатного мороженого детям спровоцировала давку и чуть не привела к трагедии в гипермаркете Комсомольска-на-Амуре. Об этом 2 июня сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя прокуратуры Хабаровского края Анну Исаеву.

Дарья Драй ИА REGNUM Мороженое

Местная сеть гипермаркетов решила ко Дню защиты детей угостить ребят бесплатным мороженым в магазине на улице Дикопольцева. Из-за большого наплыва желающих случилась давка, сотни детей и подростков кричали, толкались, некоторые дети падали. Пока точно неизвестно, были ли пострадавшие в результате инцидента.

Многие горожане в социальных сетях обвиняют в произошедшем родителей, которые «не смогли воспитать детей как подобает», а часть комментаторов обвиняет в инциденте организаторов, не продумавших все нюансы мероприятия и не предусмотревших вероятность «эффекта толпы».

Представители гипермаркета ситуацию не комментировали. Прокуратура Комсомольска-на-Амуре начала проверку по данному факту о ненадлежащей организации массового мероприятия. В ходе проверки будет дана оценка организатору мероприятия по обеспечению безопасности несовершеннолетних. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования.

Ранее ИА Регнум сообщало, что как минимум девять человек погибли в результате давки на стадионе «Кускатлан» в Сальвадоре во время матча футбольных команд «Альянс» и ФАС.