Москва, 2 июня, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Российская компания NtechLab в ближайшем будущем создаст систему, которая будет призвана помочь в поиске домашних животных. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Александра Томаса.

Иван Шилов, ИА REGNUM Искусственный интеллект

«NtechLab запустит систему поиска потерявшихся домашних животных. Компания выпустила первую версию системы распознавания… кошек и собак, готовится к её тестированию в нескольких регионах России», — сообщил собеседник агентству.

В компании отметили, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить в специально созданный Telegram-бот его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки.

Источник подчеркнул, что программа, исходя из первоначальных тестов, имеет достаточно высокую точность расчётов. Единственным требованием является хорошее качество снимка и изображение животного крупным планом.

Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленности России» в Нижнем Новгороде заявил, что стране необходимо начать развивать собственные технологии вместо того, чтобы копировать и адаптировать западные аналоги. Отдельно Мишустин выделил государственные программы по внедрению искусственного интеллекта в экономику и социальную сферу.