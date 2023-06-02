В России создадут нейросеть для поиска пропавших домашних животных
Москва, 2 июня, 2023, 07:19 — ИА Регнум. Российская компания NtechLab в ближайшем будущем создаст систему, которая будет призвана помочь в поиске домашних животных. Об этом в пятницу, 2 июня, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на официального представителя компании Александра Томаса.
«NtechLab запустит систему поиска потерявшихся домашних животных. Компания выпустила первую версию системы распознавания… кошек и собак, готовится к её тестированию в нескольких регионах России», — сообщил собеседник агентству.
В компании отметили, что люди, которые потеряли или нашли животное, смогут загрузить в специально созданный Telegram-бот его фотографию, а искусственный интеллект сравнит снимки.
Источник подчеркнул, что программа, исходя из первоначальных тестов, имеет достаточно высокую точность расчётов. Единственным требованием является хорошее качество снимка и изображение животного крупным планом.
Как передавало ИА Регнум, ранее премьер-министр России Михаил Мишустин на конференции «Цифровая индустрия промышленности России» в Нижнем Новгороде заявил, что стране необходимо начать развивать собственные технологии вместо того, чтобы копировать и адаптировать западные аналоги. Отдельно Мишустин выделил государственные программы по внедрению искусственного интеллекта в экономику и социальную сферу.